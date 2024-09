To był emocjonujący wieczór dla wielu Amerykanów. Na scenie w Filadelfii odbyła się pierwsza debata prezydencka Kamali Harris i Donalda Trumpa . W sieci pojawia się wiele komentarzy, a głos w sprawie niespodziewanie zabrała jedna z najpopularniejszych piosenkarek w USA - Taylor Swift .

Taylor Swift ucina spekulacje. Ujawniła, na kogo zagłosuje w wyborach prezydenckich

" W wyborach prezydenckich oddam swój głos na Kamalę Harris i Tima Walza " - oświadczyła artystka w poście na Instagramie, który pojawił się kilka minut po zakończeniu debaty. Jak przyznała, do otwartej deklaracji w tej sprawie skłonił ją deepfake z jej wizerunkiem opublikowany na stronie Donalda Trumpa, w którym popiera jego kandydaturę.

Podkreśliła, że wywołało to jej obawy dotyczące sztucznej inteligencji i niebezpieczeństw związanych z rozpowszechnianiem dezinformacji. "Doprowadziło mnie to do wniosku, że muszę być bardzo transparentna w kwestii moich rzeczywistych planów wyborczych" - wskazała.