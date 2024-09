Wybory prezydenckie w USA. Sprawa Donalda Trumpa odroczona na termin po wyborach

- Nie jest to decyzja, którą sąd podejmuje lekkomyślnie. To decyzja, która zdaniem sądu najlepiej przysłuży się interesom wymiaru sprawiedliwości - przekazał Juan Merchan.

Trump reaguje: Nie zrobiłem nic złego

Według Trumpa proces to "polityczny atak" Kamali Harris i jej środowiska, którego celem jest "ingerencja w wybory".

"Nic takiego nigdy nie zdarzyło się w Stanach Zjednoczonych Ameryki - to jest stricte trzeci świat, republika bananowa. Co ważne, opinia publiczna to rozumie" - przekonywał kandydat republikanów.