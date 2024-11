"Wspólnota wywiadowcza obserwuje zagranicznych przeciwników, w szczególności Rosję , prowadzących dodatkowe operacje wpływu mające na celu podważenie zaufania publicznego do uczciwości wyborów w USA i podsycanie podziałów wśród Amerykanów. Wspólnota spodziewa się, że działania te nasilą się w dniu wyborów i w nadchodzących tygodniach, a narracje o zagranicznych wpływach będą koncentrować się na kluczowych stanach" - napisano we wspólnym oświadczeniu Biura Dyrektora Wywiadu Narodowego (ODNI), FBI i Agencji Bezpieczeństwa Infrastruktury i Cyberbezpieczeństwa (CISA).

Wybory USA 2024. Kreml chce zakłócić głosowanie. Służby ostrzegają

W komunikacie wskazano na dwa konkretne działania rosyjskich agentów wpływu. Pierwszy to fałszywy artykuł twierdzący, że urzędnicy w kluczowych stanach planują oszustwa wyborcze, w tym poprzez wrzucanie do skrzynek fałszywych głosów i cyberoszustwa. Drugi to wywiad wideo z osobą twierdzącą, że urzędnicy w Arizonie tworzą fałszywe karty do głosowania za granicą.