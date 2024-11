Przekazał Trumpowi setki milionów. To dopiero początek wsparcia

Elon Musk, który w kampanię Donalda Trumpa zaangażował się na niespotykaną dotąd skalę, zapowiada, że to dopiero początek. Media donoszą, że na powołany przez miliardera komitet wydał setki milionów dolarów, a on sam deklaruje kontynuację działań. "Zazwyczaj komitety po wyborach przechodzą w stan uśpienia, my zamierzamy zrobić coś zupełnie odwrotnego" - ogłosił miliarder.