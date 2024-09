Prezydent z wizytą w USA. Media: Dołączy do kampanijnego szlaku Trumpa

Prezydent Andrzej Duda kolejny raz wybiera się do Stanów Zjednoczonych, gdzie ma wystąpić u boku ubiegającego się o reelekcję na stanowisku prezydenta USA Donalda Trumpa. "Decyzja Dudy o dołączeniu do Trumpa na kampanijnym szlaku jest sprzeczna z konwencjonalną praktyką zagranicznych przywódców" - ocenia "The Wall Street Journal".