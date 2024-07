Spodziewano się, że przedstawiciele demokratów publicznie wezwą 81-letniego Bidena do wycofania się z prezydenckiego wyścigu, "wyczerpujący harmonogram kampanii obnaży jego wytrzymałość", a w kolejnych wywiadach telewizyjnych po raz kolejny padną pytania dotyczące jego wieku, stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

Zamach na Donalda Trumpa. Media: Nowe wyzwanie Joe Bidena

To jednak - zdaniem CNN - już przeszłość. Punktem zwrotnym w kampanii może okazać się bowiem sobotnia próba zamachu na Donalda Trumpa na jego wiecu w Butler w Pensylwanii.

Jak dodano, "kampania Bidena natychmiast wstrzymała spoty telewizyjne i komunikację polityczną, a Biały Dom przełożył podróż prezydenta do Teksasu". Ponadto, Biden zwrócił się do Amerykanów z Gabinetu Owalnego, wzywając do uspokojenia debaty politycznej.