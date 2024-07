Media o zamachowcu. "Miał w samochodzie ładunek wybuchowy"

Jak donosi gazeta, samochód prowadzony przez podejrzanego o strzelaninę, Thomasa Matthew Crooka , zaparkowano w sobotę w pobliżu miejsca, w którym odbywał się wiec Donalda Trumpa w Butler w Pensylwanii. Zarówno "The Wall Street Journal", jak i ABC News podają, że broń, której użył Crooks, kupił jego ojciec.

Donald Trump. Nowe informacje ws. zamachu na byłego prezydenta

Funkcjonariusze organów ścigania przekazali agencji AP, że ładunki wybuchowe odkryto nie tylko w pojeździe podejrzanego, ale także w jego domu . "Obaj urzędnicy nie byli upoważnieni do wypowiadania się publicznie i rozmawiali z AP pod warunkiem zachowania anonimowości" - dodano.

"Zasięg, z którego strzelał 20-letni Thomas Matthew Crooks, oraz jego ubranie doprowadziły do wczesnych spekulacji, że miał doświadczenie wojskowe " - wspomina dalej AP.

Następnie dodano jednak, że w niedzielę "wszystkie oddziały wojska przeszukały swoje akta i w odpowiedzi na zapytanie Associated Press stwierdziły, że nie mają żadnych dokumentów potwierdzających jego służbę ".

"Potwierdziliśmy w każdym z oddziałów służby wojskowej, że podejrzany o tym nazwisku lub dacie urodzenia nie ma przynależności do służby wojskowej w żadnym oddziale, ani aktywnym ani rezerwowym w ich bazach danych" - przekazał agencji sekretarz prasowy Pentagonu gen. dyw. Pat Ryder.

Apel Trumpa do Amerykanów. "Nie bójmy się"

W niedzielę polityk opublikował serię wpisów na swoim portalu społecznościowym Truth Social. Na wstępie podziękował za myśli i modlitwę. "To sam Bóg zapobiegł temu, co nie do pomyślenia" - napisał.