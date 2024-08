Kamala Harris proponuje nową umowę. "Wojna musi się skończyć"

Wojna w Strefie Gazy. Kamala Harris: Musimy zawrzeć umowę

Pytana o to, czy zamierza zmienić politykę wobec Izraela, czego domaga się progresywne skrzydło demokratów, Kamala Harris odpowiedziała "nie". Jak zaznaczyła, najważniejsze jest doprowadzenie do porozumienia o zawieszeniu broni i uwolnieniu zakładników, bo "nie tylko jest to słuszna rzecz, by zakończyć tę wojnę, ale odblokuje to wiele rzeczy, które muszą stać się później", tj. rozwiązanie konfliktu w oparciu o dwa państwa, "gdzie Izrael jest bezpieczny, a w równej mierze Palestyńczycy mają bezpieczeństwo, samostanowienie i godność".