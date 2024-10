Elon Musk triumfuje. Zignorował sąd, może dalej rozdawać pieniądze

Elon Musk nie pojawił się w czwartek w sądzie w Filadelfii, gdzie miał zostać przesłuchany w związku ze swoją loterią dla zarejestrowanych wyborców. Sprawa miliardera, któremu zarzuca się łamanie prawa wyborczego, trafić ma do sądu federalnego. Najprawdopodobniej oznacza to, że nie zostanie rozstrzygnięta przed 5 listopada. To z kolei pozwala Muskowi na kontynuację akcji, która ma przysporzyć głosów Donaldowi Trumpowi.