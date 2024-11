Jeśli w wyborach w USA wygra Kamala Harris, to w Gabinecie Owalnym pierwszy raz w historii Ameryki zasiądzie kobieta. Jeśli natomiast zwycięży Donald Trump, to będzie zaledwie drugim prezydentem, który po przewie powrócił do Białego Domu. Do tej pory udało się to jedynie Groverowi Clevelandowi. Miało to miejsce ponad 130 lat temu.