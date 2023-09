Zaskakująca propozycja Trzeciej Drogi. Dotyczy niedziel handlowych

- "Dość kłótni, do przodu!" to nie tylko hasło wyborcze, ale nasz program i filozofia działania. M ówimy: dość marnotrawstwu! Dość rozdawnictwu! Dość zadłużaniu pokoleń! Dość fałszywych recept. Dość tych, którzy zostawią nas z niezapłaconym rachunkiem - mówił szef ludowców.

Wybory parlamentarne 2023. Program wyborczy Trzeciej Drogi

- Polacy są pracowitym narodem, który, na miarę swoich możliwości, chcą pracować więcej i mieć za to godną płacę. (...) Nie potrzebują taty i mamy, którzy powiedzą im, co mają robić w niedzielę. Dlatego my nie będziemy tego robić. Uwolnimy handel w dwie niedziele w miesiącu, bo on jest nam potrzebny. Dwie niedziele handlowe w miesiącu, a nie sytuacja jak dziś, że 4 tys. małych sklepów zamknięto przez zakaz handlu (...) - mówił lider Polski 2050.