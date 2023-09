Wielkimi krokami zbliżają się wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu. W niedzielę 15 października Polki i Polacy ruszą do urn, by zagłosować na swoich kandydatów. Wiele osób zastanawia się, jak przygotować się do nadchodzących wyborów. Co trzeba zabrać ze sobą na głosowanie? Jaki dokument należy mieć przy sobie? W jakich godzinach można odwiedzić lokal wyborczy? Odpowiadamy.