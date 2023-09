Tymczasem w sobotę do mediów trafiło zdjęcie, na którym widać jednego z polityków PiS na stacji benzynowej. Wiceminister sportu został przyłapany w czasie tankowania benzyny do kanistrów umieszczonych w bagażniku swojego samochodu.

Wybory 2023 a kryzys paliwowy. Jacek Osuch z PiS wyjaśnia

" Politycy PiS apelują, żeby nie tankować na zapas. Po wyborach Obajtek ma podnieść cenę o 1,5 zł na litrze. Jacek Osuch - minister i poseł PiS, jak widać, jest na to przygotowany " - napisał rzecznik PO Jan Grabiec, zamieszczając zdjęcie wiceministra.

Polityk wyjaśnił dalej, że zatankował 24 litry paliwa, po 8 litrów do trzech zbiorników. " Ta ilość jest do agregatu, który w razie awarii zasilania pracuje dla koncentratora tlenu . Bardzo się cieszę, że w taki i nie tylko w taki sposób mogę pomagać innym" - podkreślił.

W ocenie Jacka Osucha robienie takich zdjęć to "szukanie taniej sensacji".

Paliwo wyborcze. Ceny, kolejki na stacjach i braki