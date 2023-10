W rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną abp Wojciech Polak powiedział, że "Kościół, niezależnie od trwającej kampanii wyborczej , głosi wartości i wzywa do postaw, które jednoznacznie wynikają z Ewangelii".

- Są to szacunek dla każdego człowieka, kultura dialogu, zabieganie o wspólne, a nie partykularne dobro - wymienił, podkreślając jednocześnie, że " nie można szerzyć nienawiści i w imię własnych interesów niszczyć ludzi ".

Wybory 2023. Abp Wojciech Polak: Kościół nie może być częścią kampanii

Według hierarchy celowa "polaryzacja i brutalizacja narracji jest nieodpowiedzialna i społecznie bardzo szkodliwa". Pytany o priorytety, które powinien mieć przed oczami chrześcijański polityk , powiedział, że to "wszystkie konkretne wskazaniami dotyczącymi miłości bliźniego, a wynikające z przesłania Ewangelii".

Prymas podkreślał, że " Kościół nie jest i powinien być narzędziem wykorzystywanym do prowadzenia doraźnej polityki ".

- W tym znaczeniu nie jest i nie może być nigdy częścią kampanii wyborczej . Dlatego pod pojęciem instrumentalizowania Kościoła rozumiemy postawę nieuprawnionego wykorzystania go do partykularnych interesów poszczególnych partii - wyjaśnił abp Wojciech Polak.

Wybory parlamentarne. Prymas Polski o zadaniach Kościoła

Metropolita gnieźnieński przekazał, że Kongregacja Nauki Wiary bardzo jasno wskazuje, iż "właściwie ukształtowane sumienie chrześcijańskie nie pozwala nikomu przyczyniać się przez oddanie głosu do realizacji programu politycznego lub konkretnej ustawy, które podważają podstawowe zasady wiary i moralności."

- Mamy tu również wskazane konkretne zadanie Kościoła, który nie jest od tego, by optować za taką czy inną opcją lub partią polityczną, ale ma tak kształtować sumienia wiernych w duchu Ewangelii, by we wszystkich swoich życiowych wyborach, także wypełniając powinności obywatelskie, kierowali się głosem chrześcijańskiego sumienia i decydowali zgodnie z wartościami, które ono dyktuje - dodał prymas.