- Wiele analiz wskazuje, że to wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji był takim momentem, kiedy to poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości tąpnęło - ocenił minister Jacek Sasin, mówiąc o wynikach wyborów parlamentarnych. - Już trudno było wrócić do poprzedniego poziomu - wskazał i dodał, że "wnioski jeszcze przed nami". Zdaniem ministra politycy PiS muszą skupić na rozliczaniu nowej koalicji rządzącej.