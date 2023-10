Kto nowym premierem? Andrzej Duda niezdecydowany

Jak mówił, obecnie mamy dwóch poważnych kandydatów na premiera - Mateusza Morawieckiego i Donalda Tuska, co skomentował następującymi słowami: - Jest to sytuacja nowa. Nigdy nie mieliśmy do czynienia, że wygrało jedno ugrupowanie, a pozostałe formacje twierdzą, że to one będą miały większość bez partii zwycięskiej. Jak państwo rozumiecie, muszę to rozważyć.