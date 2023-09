Koalicja Obywatelska zaprezentowała 100 konkretnych pomysłów na pierwsze 100 dni nowych rządów. Największa partia opozycyjna oczywiście liczy, że to ona będzie po 15 października tworzyć nową władzę. Wśród 100 konkretów znalazły się pomysły, które Donald Tusk i jego kompani przedstawiali w ostatnich dwóch latach. Dziś zostały one zebrane w całość i ukute w nazwę "100 konkretów", które są niejako pierwszą częścią programu PO. W tarnowskiej hali Jaskółka zgromadziło się kilka tysięcy osób. Czy zwolennikom tej formacji spodobały się konkrety Tuska?

Kulisy konwencji KO. "Bardzo podobała mi się energia"

Igor i Kacper do hali Jaskółka nie mieli daleko, bo przyjechali z Tarnowa i Dąbrowy Tarnowskiej. - Dużego zaskoczenia nie było. Spodziewaliśmy się, że będzie prowadzona narracja w kierunku potencjalnych reform i rozliczeń obecnej władzy. Usłyszałem jednak wartościowe treści. Ciekawą propozycją jest podwyższenie kwoty wolnej od podatku czy wszelkie rozwiązania edukacyjne. Są one dla mnie, jako młodego człowieka, bardzo ważne - mówił Igor.

Dużo starszy Wiesław przyjechał do Tarnowa z Żoliborza. - Tak, z tego Żoliborza - zaznacza. Gdy pytamy go o najciekawsze rozwiązania proponowane przez Tuska, odpowiada bez wahania.

- Rozliczenie poprzedniej władzy, kwota wolna od podatku, zasiłek pogrzebowy. Najważniejsze jest to rozliczenie obecnie rządzących. Jeżeli w ciagu 100 dni tego nie zrobimy, to nigdy tego nie zrobimy. To najważniejsza rzecz. To jest po to, że jeśli te ustawy zostaną przepchnięte, to wszystko pójdzie dobrze - uważa nasz rozmówca.