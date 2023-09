Kaczyński: Merkel naciskała Tuska ws. wieku emerytalnego. Mamy notatkę

- Polacy zasługują na to, by przechodzić na emeryturę w wieku 60 i 65 lat. Zasługują, by nie byli zmuszani do dłuższej pracy. Jest jasne, że każdy kto dobrze życzy Polsce i Polakom chce to utrwalić. Dlatego tak ważne jest to pytanie referendalne, aby odrzucić sytuację ponownego podwyższenia wieku emerytalnego. - powiedział prezes PiS.