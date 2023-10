Wyniki wyborów 2023. Aleksandra K. Wiśniewska zaskoczyła

Ostatecznie Wiśniewska uzyskała w wyborach do Sejmu 25 436 głosów , co dało jej drugi najlepszy wynik w łódzkim okręgu po Dariuszu Jońskim (ponad 87 tysięcy głosów). Zdeklasowała m.in. posłankę Śledzińską-Katarasińską, która otrzymała jedynie 6411 głosów.

Aleksandra K. Wiśniewska przedstawia się w mediach społecznościowych jako politolożka, była szefowa misji humanitarnych, absolwentka London School of Economics i Uniwersytetu Oksfordzkiego . Jest córką biznesmena Radosława Wiśniewskiego , założyciela spółki Redan, właściciela m.in. marki odzieżowej Top Secret, który był zamieszany w aferę łapówkarską i przyznał się do części stawianych mu zarzutów. Jej matka pochodzi Bangkoku, z rodziny tajsko-chińskiej.

Wybory 2023. Aleksandra K. Wiśniewska budziła kontrowersje

Aleksandra K. Wiśniewska w grudniu 2015 roku zgłosiła się jako wolontariuszka do pracy w obozie uchodźców w Grecji na wyspie Lesbos. Prowadziła badania terenowe w obozach uchodźców w Dunkierce i w Calais na temat naruszeń praw człowieka. W 2019 roku została koordynatorką projektu dla misji Polskiej Akcji Humanitarnej w Jemenie pod przewodnictwem Pauli Gierak. Przyszła posłanka koordynowała też misję INTERSOS w Ukrainie , gdzie angażowała się w niesienie pomocy medycznej, psychologicznej i materialnej dla poszkodowanych wojną cywilów.

Powodem do ataków miał być według Wiśniewskiej także jej wygląd zewnętrzny. - Jestem dość wyrazistą kandydatką . Nie tylko oferuję inny zasób umiejętności czy doświadczeń, odstaję również etnicznie. Moja mama pochodzi z Tajlandii, to chyba oczywiste gdy się na mnie patrzy? Nie wyglądam jak słowiańska Madonna, chociaż nazywam się Ola Wiśniewska - przekonywała.

W 2019 roku Wiśniewska zaangażowała się w kampanię wyborczą do europarlamentu prezes Polskiej Akcji Humanitarnej - Janiny Ochojskiej. W 2023 roku rozpoczęła współpracę z prezydent Łodzi Hanną Zdanowską i została twarzą kampanii profrekwencyjnej "Odważysz się?". Polityczni przeciwnicy zarzucali Wiśniewskiej nieetyczne wykorzystanie akcji namawiającą do głosowania w wyborach - niedługo później sama została jedną z kandydatek do Sejmu.