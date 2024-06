Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Sensacja we Francji

Jak zapowiedział Emmanuel Macron w orędziu do narodu, pierwsza tura wyborów do Zgromadzenia Narodowego izby niższej odbędzie się 30 czerwca , a druga 7 lipca. Przyznał, że wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego "nie jest dobrym wynikiem dla partii broniących Europy".

Francja rozpisuje przedterminowe wybory. Marine Le Pen: Jesteśmy gotowi przejąć władzę

- Prezydent Emmanuel Macron nie miał innego wyjścia jak rozwiązać parlament, bo przegrał - i to z kim? Z Frontem Narodowym, który chce zmieniać porządek geopolityczny. W jakimś sensie to jest lekcja i nauka dla nas wszystkich, to jest powód do dumy, że w Polsce pokazaliśmy, że można inaczej. To Polska będzie decydowała w najbliższych miesiącach o tym, jaka będzie Europa - powiedział premier.