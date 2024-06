Nie wiesz, na kogo zagłosować w wyborach do PE? Jest specjalne narzędzie

Z myślą o osobach niezdecydowanych Centrum Edukacji Obywatelskiej stworzyło Latarnika Wyborczego - rodzaj internetowego quizu z pytaniami . Jego forma jest prosta i zrozumiała, a przy każdym zagadnieniu pojawia się jeszcze dodatkowe wyjaśnienie. Wszystko po to, aby głosowanie było bardziej świadome i zgodne z twoim sumieniem czy poglądami.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Jak korzystać z Latarnika Wyborczego?

Korzystanie z Latarnika Wyborczego jest bardzo proste. Wymaga tylko wejścia na stronę internetową i przystąpienia do testu - bez żadnego logowania.

Na zakończenie poznasz zestawienie - procentowe porównanie twoich odpowiedzi/poglądów z deklaracjami komitetów wyborczych . To wskazówka, na kogo możesz zagłosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024.

Latarnik Wyborczy a wybory do PE 2024

Poszczególne edycje Latarnika Wyborczego są aktualizowane w związku z konkretnymi wyborami - obecnie platforma pomaga w ustaleniu, na kogo zagłosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W związku z tym stwierdzenia odnoszą się do takich kwestii jak: czy Unia Europejska powinna ograniczyć się do współpracy gospodarczej, czy Unia Europejska powinna mieć wspólną armię, czy Unia Europejska powinna finansować więcej zakupów broni dla Ukrainy. Na każde z tak sformułowanych 25 stwierdzeń można odpowiedzieć: