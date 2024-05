Na drugim miejscu znalazłoby się Prawo i Sprawiedliwość . Największe ugrupowanie opozycyjne w parlamencie może liczyć na 30 procent głosów . Oznacza to niewielki wzrost w porównaniu z poprzednim badaniem z 9 maja, kiedy partia Jarosława Kaczyńskiego osiągnęła wynik 29,3 procent. Wówczas jednak dawało to zwycięstwo w wyborach.

Na podium znalazłaby się Trzecia Droga. Koalicja Polski 2050 Szymona Hołowni i PSL-u może liczyć na poparcie 10,1 procent badanych . Jest to jednak spadek w notowaniach, ponieważ zaledwie 11 dni wcześniej na to ugrupowanie zagłosować chciało 12,1 procent wyborców.

Sondaż IBRiS dla "Wydarzeń" Polsatu. Na czele KO

Zacięta walka toczy się o czwarte miejsce w zestawieniu . Obecnie zajmuje je Konfederacja z wynikiem 8,8 procent , jednak to zaledwie 0,7 pp. przewagi nad Lewicą . W obu przypadkach oznacza to utratę poparcia ponieważ w ostatnim badaniu na Konfederację wskazało 9,9 procent badanych, zaś na Lewicę 9,7 procent.

Wybory europejskie 2024. Zdecydują emeryci i mieszkańcy dużych miast?

Jednym z największych wyzwań stojących przed ugrupowaniami startującymi do wyborów może okazać się mobilizacja najmłodszych wyborców. Udział w wyborach w grupie wiekowej 18-29 lat deklaruje tylko 43 procent badanych . Im wyższy wiek tym chętnych do głosowania jest więcej. W przypadku grupy 30-39 mowa o 53 procent zdecydowanych do pójścia na wybory , 40-49 lat to 55 procent, a w przypadku obywateli w wieku 50-59 ruszy do urn 59 procent badanych.

Rosnącą chęć głosowania można zauważyć także w kryterium wielkości miejscowości. Najmniej chętnych do udziału w wyborach notowanych jest na wsi, bo zaledwie 51 procent ankietowanych. W miasteczkach do 50 tysięcy mieszkańców do urn planuje ruszyć 59 procent badanych. W przypadku średnich miast od 50 do 250 tysięcy mieszkańców to 55 procent. Najwięcej chętnych do głosowania odnotowano w dużych miastach powyżej 250 tysięcy, gdzie udział w głosowaniu deklaruje 61 procent wyborców.