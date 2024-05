W kwietniu 35 proc. badanych opowiedziało się jako zwolennicy rządu Donalda Tuska , 37 proc. jako przeciwnicy , a 25 proc. zadeklarowało obojętność - wynika z najnowszego sondażu CBOS. Oznacza to, że w zeszłym miesiącu nieznacznie obniżyła się zarówno liczba zwolenników, jak i przeciwników rządu.

W kwietniu o 2 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania z marca obniżyła się liczba zwolenników rządu Donalda Tuska - poparcie zadeklarowało 35 proc. respondentów. Spadł także odsetek (o 1 pkt proc.) przeciwników gabinetu Donalda Tuska - do 37 proc. Odsetek badanych deklarujących obojętność wobec rządu to 25 proc. (wzrost o 3 pkt proc.).