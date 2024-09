Wojna w Izraelu. Chcą uniknąć wojny totalnej. Jest specjalny apel

Na sytuację w regionie zareagowały państwa Zachodu, apelując o natychmiastowe zaprzestanie prowadzenia działań wojennych. W wydanym oświadczeniu wskazano, że są one "nieakceptowalne" i zwiększają ryzyko doprowadzenia do "szerszej eskalacji w regionie". Wskazano także, że rozwój konfliktu nie jest w interesie ani Izraela, ani Libanu.

"To czas, by osiągnąć dyplomatyczne rozwiązanie, co umożliwi cywilom z obu stron granicy bezpieczny powrót do swoich domów" - nawołują autorzy wydanego oświadczenia. Jednocześnie w piśmie zaapelowano o wprowadzenie natychmiastowego 21-dniowego zawieszenia broni, by zapewnić przestrzeń do odnalezienia dyplomatycznego wyjścia z sytuacji i uniknąć wojny na pełną skalę.