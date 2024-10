Co najmniej sześć osób zginęło, a osiem zostało rannych w izraelskim ataku na budynek w centrum Bejrutu, poinformowali libańscy urzędnicy. W wielopiętrowym bloku w Bachoura mieścił się ośrodek zdrowia powiązany z Hezbollahem , który według izraelskiego wojska został trafiony w "precyzyjnym" ataku .

"To pierwszy izraelski atak w pobliżu centrum Bejrutu - zaledwie kilka metrów od libańskiego parlamentu. W nocy przeprowadzono pięć innych ataków lotniczych na cele na południowych przedmieściach Dahieh" - wskauje stacja BBC.

Tel Awiw zdecydował się posłać rakiety także na inny kierunek - do Syrii . Trzy osoby zginęły, a trzy zostały ranne w ataku na blok mieszkalny.

Izraelski atak na Liban. Netanjahu odpowiedział na odwet Iranu: Nie rozumieją naszej determinacji

Pod koniec zeszłego tygodnia Tel Awiw wyeliminował szefa libańskiej szyickiej bojówki - Hasana Nasrallaha - co wywołało kolejne napięcia w spornym regionie. Po tym nastąpił atak na kolejne pozycje Hezbollah u w Libanie . Wywołało to gniewną reakcję Iranu , który obawia się, że po szybkim sukcesie Tel Awiwu zostanie otoczony przez "państwo syjonistów".

Wobec tych zagrożeń Teheran posłał we wtorek blisko 200 rakiet w stronę swojego największego wroga, większość pocisków przechwyciła Żelazna Kopuła , a w ataku zginął jeden Palestyńczyk, którego przygniotły fragmenty spadającej rakiety.

- Irański reżim nie rozumie naszej determinacji do obrony i odwetu na naszych wrogach (...) ale zrozumieją, bo gdy ktokolwiek nas atakuje, my atakujemy jego- powiedział we wtorek Benjamin Netanjahu tuż przed posiedzeniem gabinetu bezpieczeństwa.