Izrael skie samoloty bojowe przeleciały nisko nad Bejrutem we wtorek po południu.W ciągu pół godziny manewr wykonano trzykrotnie, za każdym razem przekraczając barierę dźwięku i wywołując głośne odgłosy przypominające grzmoty. Wśród mieszkańców libańskiej stolicy wybuchła panika.

Jeden z reporterów Reutersa był świadkiem, jak ludzie w kawiarni w dzielnicy Badaro w Bejrucie rozbiegli się w panice, gdy głośne dźwięki roznosiły się po mieście. Ludzie zaczęli poszukiwać miejsc do schronienia. Dziennikarze AFP przekazali natomiast, że "z powodu ogromnego huku zatrzęsły się okna". - To przerażające, kiedy słyszymy takie dźwięki. Czujemy się bezbronni i boimy się, co może się wydarzyć - powiedział jeden z mieszkańców.