Narodowy Fundusz Zdrowia wydał oświadczenie, w którym ostrzega przed nowym oszustwem internetowym. Nie bez powodu to ta instytucja wydała komunikat. Cyberprzestępcy podszywają się właśnie pod NFZ.

Nowe oszustwo na "darmową apteczkę"

Do potencjalnych ofiar wysyłane są wiadomości e-mail, których nadawcą ma być rzekomo Narodowy Fundusz Zdrowia. W nich zawarta jest informacja, że adresat został wybrany do otrzymania apteczki "Medicare Kit". Pod napisem zawarte zostało logo NFZ i zdjęcie zestawu, co ma wzbudzić nasze zaufanie.

Poniżej znajduje się przycisk "Wypełnij ankietę teraz", który przenosi użytkownika na stronę internetową. Witryna łudząco przypomina oficjalną stronę Funduszu, ale nią nie jest. W ankiecie proszeni jesteśmy o podanie danych kontaktowych, adresu wysyłki apteczki oraz danych do karty płatniczej.

Udostępnienie danych do karty płatniczej nie jest jednak bezpodstawne. Okazuje się, że ostatecznie przesyłka miałaby kosztować około 8 zł. Niestety, ta informacja może być łudząca i skłaniająca do wpisania informacji.

Ostatecznie po wpisaniu wszystkich informacji i wysłaniu ich do rzekomego NFZ, dochodzi do kradzieży pieniędzy z konta bankowego, a obiecana przesyłka nigdy nie przyjdzie na wskazany adres. Ponadto w ankiecie zostają wyłudzone dane osobowe. One również mogą w rękach oszustów stać się narzędziem do kradzieży tożsamości, kolejnych wyłudzeń lub nawet popełniania przestępstw.

Jak uchronić się przed oszustwem internetowym?

Instytucja wyraźnie wskazuje, że NFZ nie wysyła maili z ofertami apteczek, nie sprzedaje produktów w sieci i nie żąda pieniędzy lub danych. Jeśli otrzymujemy wiadomość e-mail, w której rzekomo podmiot ten potrzebuje czegoś od adresata, każe kliknąć w link, można być pewnym, że jest to oszustwo. Aby mieć pewność, można bezpłatnie skontaktować się z Funduszem za pośrednictwem całodobowej infolinii pod numerem 800 190 590. Można też powiadomić policję.

Natomiast w wiadomościach e-mail czyha o wiele więcej potencjalnych oszustów. Jak się przed nimi uchronić? Warto zwrócić uwagę na kilka szczegółów, które wskażą, że wiadomość została nadesłana przez wyłudzaczy.

Przede wszystkim w takim komunikacie często podkreślana jest wyjątkowość adresata np. poprzez zwroty "zostałeś wybrany", "oferta specjalnie dla ciebie". Przesyłane oferty ukazywane są jako limitowane, ograniczone, przez co wywierana jest na nas presja, że musimy działać szybko. Już te dwa punkty powinny zapalić nam czerwoną lampkę w głowie i skłonić do rezygnacji z jakichkolwiek dalszych działań.

Co równie ważne, nie należy klikać w żadne nieznane linki, załączniki, zdjęcia, które mogą być zawarte w e-mailu od oszustów. Mogą one jedynie przenieść nas na stronę do wpisania i wysłania danych, jednak bardzo często zawierają złośliwe oprogramowania służące do kradzieży informacji takich jak numery kart płatniczych, dane do logowania banku, numery kont, dane osobowe.

