Akcja Izraela w Gazie. "Wśród uratowanych obywatel Polski"

Izrael. Odbili zakładników Hamasu

Była to największa operacja ratunkowa od początku wojny toczonej w Strefie Gazy od października 2023 roku - podała agencja Associated Press.

Izrael. Rzecznik armii: Zakładników uwolniono pod ostrzałem

Minister obrony Joaw Galant napisał w mediach społecznościowych, że "cały naród jest podekscytowany na wieść o waszym powrocie do domów". "Nasze wojsko przeprowadziło złożoną, bohaterską operację, aby uratować czwórkę zakładników przetrzymywanych przez Hamas w Gazie i sprowadzić ich do domu, do Izraela. Będziemy walczyć, dopóki (pozostałych) 120 zakładników nie wróci do domów" - zapewnił.