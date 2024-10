Wojska Korei Północnej zbliżają się do frontu z Ukrainą - donosi "The Wall Street Journal". Północnokoreańscy żołnierze mają nie być przygotowani do czekających na nich zadań. Eksperci uważają, że młoda i niedoświadczona armia ma "utorować drogę" bardziej doświadczonym żołnierzom. Według przekazu do końca roku do Rosji może przybyć nawet 10 tys. mundurowych z Korei Północnej.