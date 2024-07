Zełenski krytycznie o starcie Rosjan na igrzyskach. "Każdy kraj widzi..."

Rosja i Białoruś oficjalnie nie biorą udziału w Igrzyskach Olimpijskich 2024 w Paryżu. Międzynarodowy Komitet Olimpijski podjął taką decyzję po wybuchu wojny w Ukrainie . W grudniu 2023 roku podjęto decyzję o dopuszczeniu do startu pod tzw. neutralną flagą sportowców z Rosji i Białorusi , którzy zdobędą kwalifikację olimpijską i nie wspierają inwazji.

Igrzyska Olimpijskie 2024. Zełenski ostro o stracie Rosjan

- Każdy kraj na świecie widzi, że jeśli są sportowcy rywalizujący dziś pod sztandarem neutralności, to są to sportowcy z Rosji i Białorusi. Uważam, że są to częściowe sankcje - powiedział w rozmowie z agencją AFP i przedstawicielami innych francuskich mediów.