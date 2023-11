Rośnie liczba przeciwników wojny

"To, co tak naprawdę wydarzyło się przez ostatnie sześć miesięcy, to początek przesuwania się pokolenia 30-50 na stronię nie tyle antywojenną, ile "coś jest nie tak, ale nadal boję się o tym rozmawiać". Na razie możemy stwierdzić tylko, że w tym pokoleniu może narastać niezadowolenie. Przyczyny tego są proste, wojna i pogorszenie życia zaczynają składać się w jedną układankę, a wszystko to na tle niepewności do obrazu przyszłości" - pisze analityk.