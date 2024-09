Rzeczniczka tamtejszego MSZ oświadczyła, że format ten "nie ma nic wspólnego z uregulowaniem". Nazwała go "oszustwem Anglosasów i ich marionetki Zełenskiego".

Wojna w Ukrainie. Zacharowa przeciwna propozycji Zełenskiego

Rzeczniczka mówiła, że Rosja jest gotowa do rozmów z uwzględnieniem "sytuacji w terenie" i "realiów geopolitycznych". Warto jednak podkreślił, że stawiane dotychczas przez Kreml warunki są według Ukrainy równoznaczne z kapitulacją Kijowa.

- Tak jak zapowiadałem: plan pokojowy będzie gotowy do początku listopada. To będzie podstawa do rozmów z Rosją: w dowolnej formie, z kimkolwiek z tamtej strony - dodał ukraiński prezydent.