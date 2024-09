- Tak jak zapowiadałem: plan pokojowy będzie gotowy do początku listopada. To będzie podstawa do rozmów z Rosją: w dowolnej formie, z kimkolwiek z tamtej strony - dodał ukraiński prezydent. Z jego relacji wynika, że Kijów do tej pory stworzył trzy punkty proponowanego dokumentu, jednak nie zdradził ich treści.

Reklama