Niemal w tym samym czasie mieszkańcy informowali także o wybuchach w okolicach miejscowości Edeme , około ośmiu kilometrów od rafinerii ropy naftowej Afipsky. Znajduje się tam skład ropy należący do Lukoil-Yugnefteprodukt.

Wojna na Ukrainie. Ataki na składy ropy w Rosji

"Dziś wczesnym rankiem doszło do uderzenia i pożaru zbiornika na terenie składu ropy naftowej (...) Do incydentu doszło prawdopodobnie z powodu dronów" - stwierdził, dodając, że do wybuchu doszło jeszcze w powietrzu, a ogień pojawił się w związku ze spadającymi elementami.