Władimir Putin wydał rozkaz wojskowym. Mają czas do 1 października

1 października to termin, do którego rosyjskie wojska mają wyzwolić teren obwodu kurskiego. Rozkaz Władimira Putina do wojskowych zakłada odbicie zajętych przez Ukraińców terenów bez wycofywania sił z kluczowych obszarów frontu na Donbasie.