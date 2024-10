Wojna w Ukrainie. Rosyjski sprzęt za 10 mln dolarów zniszczony

Na dowód ukraiński wywiad opublikował nagranie, na którym zobaczyć można nagranie z drona. Bezzałogowiec zbliża się do rosyjskiego sprzętu z dużą prędkością, a gdy jest już obok niego, następuje urwanie transmisji.

Jak wskazał HUR, koszt systemu rakietowego ziemia-powietrze "Osa" to 10 mln dolarów . Dodano, że dron, który został wykorzystany w misji kosztował zaledwie kilkaset dolarów .

Problemy rosyjskiej armii. Cenne dane w rękach Ukraińców?

Unicestwienie "Osy" to nie jedyny problem rosyjskiej armii w ostatnich dniach. Jak informuje Ukraińska Prawda, w obwodzie donieckim doszło do zniszczenia eksperymentalnego drona S-70, który ostrzeliwał terytorium kontrolowane przez Ukrainę. Co więcej, maszyna miała rozbić się po zestrzeleniu przez własne wojsko.