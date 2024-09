Skąd ów wniosek? Ze skali amerykańskiego wsparcia dla Ukrainy, która - chcąc-nie chcąc - stała się polem rywalizacji między Stanami a Rosją. Konflikt na Wschodzie - jakkolwiek sprowokowany wyłącznie przez Rosjan - dał Waszyngtonowi pretekst, by zadać Moskwie nokautujący cios. Wystarczyło doprowadzić do sytuacji, w której armia ukraińska zniszczy rosyjskie siły inwazyjne i odzyska kontrolę nad okupowanymi obszarami. Zadanie do wykonania przy odpowiednio dużej pomocy wojskowej, w realiach "kroplówki" będące poza możliwościami Ukraińców. Reklama

Pozostając na gruncie bokserskiej analogii: Biden woli poprzestać na serii policzków; siarczystych, upokarzających, ale nie takich, które waliłyby z nóg. Jakie są źródła tego samoograniczenia?

Zarządzanie eskalacją

Coś, co miało być atutem Joe Bidena - ów zimnowojenny rys biograficzny - okazuje się obciążeniem. Z jakichś powodów (być może związanych z wiekiem, który nie sprzyja poznawczym i intelektualnym woltom), amerykański prezydent nie potrafi przestać myśleć o Rosji i jej przywódcy w takich samych kategoriach, jak czynili to jego poprzednicy w Białym Domu. A ci widzieli ZSRR jako równorzędnego przeciwnika - takiego, który na wielu polach ustępował USA, lecz braki kompensował atomowym arsenałem i potęgą konwencjonalnej armii.

Ów respekt widać zwłaszcza w ostatnich dniach, kiedy podnoszona jest kwestia używania amerykańskiej broni dalekiego zasięgu na rosyjskim terytorium. Biden mówi twardo "nie", obawiając się reakcji Rosjan. Znów daje o sobie znać "zarządzanie eskalacją". Mam na myśli cały szereg praktyk amerykańskiej administracji, zorientowanych na ograniczanie ryzyka, że USA - zobligowane przez alianse - zmuszone będą wejść w wojnę, w której sięgnięto już po broń jądrową. Czyli znajdą się w sytuacji bliższej czarnemu scenariuszowi niekontrolowanej eskalacji. Reklama

Nieadekwatne kapitulanctwo?

Wojna na Wschodzie znacząco osłabiła Rosję. Putin nadal rozbudowuje wojsko, ale w oparciu o parytet ilości, głównie ludzkiej masy. To, co w jego armii najwartościowsze, zginęło i poszło z dymem w Ukrainie. Koszmarne straty i niekompetencja przyniosły upadek geopolitycznego paradygmatu o sprawności rosyjskich sił zbrojnych.

Przekonanie, że za Rosją stoi "druga armia świata" dekadami pozwalało Moskwie negocjować z pozycji dominującej. Obecnie wiemy już, że Kreml dysponuje wojskiem w najlepszym razie z ostatnich pozycji pierwszej dziesiątki - jeśli brać pod uwagę jego konwencjonalne walory.

Dlatego Moskwa regularnie sięga po atomowy straszak. Kremlowskie groźby wielokrotnie już sfalsyfikowano, przekraczając kolejne "czerwone linie" Putina. Lecz nadal pozostaje cień niepewności co do determinacji Rosjan, technicznie zdolnych do wyprowadzenia atomowego ciosu nie tylko w Ukrainę, ale i we wspierających ją członków NATO.

Stąd powściągliwość Bidena, którą odnajdujemy także w postawach innych zachodnich przywódców. Różnie takie podejście można oceniać - dla jednych to Realpolitik, dla innych kunktatorstwo, niepotrzebne i nieadekwatne kapitulanctwo. Bezspornym faktem jest, że owa powściągliwość podtrzymuje rosyjską determinację, podsyca w Rosjanach iluzję, że mają zwycięstwo w zasięgu ręki. A więc z jednej strony ogranicza ryzyko wielkiej wojny, z drugiej, przedłuża tę "mniejszą", mnożąc kolejne jej ofiary. Reklama

Oni już na wojnie są

Ukraińcy, co oczywiste, narzekają na taki stan rzeczy - i na Bidena. Gwoli uczciwości warto przypomnieć, że sami postępowali podobnie. W połowie 2015 roku sytuacja w Donbasie już się wyklarowała. Na przestrzeni minionego roku Ukraińcy ograniczyli zdobycze terytorialne sprowokowanej i wspieranej przez Rosjan rebelii, ale całkowicie jej zdławić i odzyskać pełni kontroli nad obwodami donieckim i ługańskim - nie zdołali.

Na przeszkodzie stanęła armia rosyjska i postawa nowych ukraińskich władz. W Kijowie obawiano się, że zbyt zdecydowane działania dadzą Moskwie pretekst do pełnoskalowej wojny - a tej chciano wówczas uniknąć. W efekcie Ukraina nie wykorzystała początkowego powodzenia operacji antyterrorystycznej.

Nie zrozumcie mnie źle - Ukraińcy strzelali do Rosjan bez pardonu. Pierwsze boje regularnych formacji obu krajów miały miejsce już w 2014 roku. Rzecz w tym, że Kijów mógłby wysłać na Wschód więcej wojska - czego nie zrobił - samej armii zaś dać polityczną zgodę na walkę bez ograniczeń. Za bezpieczniejszą uznano jednak regułę samoograniczania, w wyniku czego rosyjska artyleria bezkarnie i skutecznie biła po ukraińskich pozycjach. Armaty i wyrzutnie stały bowiem na "nietykalnej ziemi" - w Rosji, tuż przy granicy z Ukrainą. Reklama

Dziś mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją - Ukraińcy okupują przygraniczne rosyjskie terytoria i atakują cele w głębi Rosji. Niszczą rafinerie, składy paliw, ba, nie obawiają się uderzać w priorytetowe dla Rosjan obiekty: bazy bombowców strategicznych czy w radary pozahoryzontalne (przeznaczone m.in. do wykrywania międzykontynentalnych rakiet). Obawy? Pewnie jakieś mają, nade wszystko jednak jest u Ukraińców determinacja, by maksymalnie osłabić efektywność rosyjskiej machiny wojennej.

Tylko że oni już na wojnie są, a Biden (i Zachód) się na nią nie wybiera.

