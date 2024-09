O innowacyjnym sposobie monitorowania ruchu rosyjskich Szahedów wykorzystywanych do ostrzału celów w Ukrainie informują dziennikarze Forbesa.

Zdaniem ekspertów w ostatnim czasie liczba ataków przy użyciu tego sprzętu znacząco wzrosła . W sierpniu było ich prawie 800, co jest największą liczbą w tym roku.

Wojna w Ukrainie. Walczą z atakami dronów. Mają na nie sposób

Wojna w Ukrainie. Rosyjskie ostrzały dronowe

Zdaniem dziennikarzy Forbesa system jest wyjątkowo skuteczny przez co zmusił Rosjan do zmiany sposobu prowadzenia ostrzałów. Obecnie coraz częściej zdarza się, że dron wystrzeliwany jest na duże wysokości i opada dopiero przed celem, co utrudnia jego wykrycie.