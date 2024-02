Jak opisuje CBC News, nie wszyscy mężczyźni, po napaści Rosji na Ukrainę i ogłoszeniu w kraju stanu wojennego, chcą dołączyć do armii. Okazuje się, że niektórzy, kierując się poważnymi obawami o własną przyszłość i życie, decydują się na " ryzykowne podróże przez granice , np. Mołdawii, bo chcą uniknąć powołania do służby.

Nie chcą wstępować do wojska. Ukraińcy próbują uciekać z kraju

Gdy Rosja zaatakowała Witalij mieszkał w Charkowie. Uciekając przez zagrożeniem, osiedlił się w Odessie. Na ucieczkę oszczędzał przez trzy miesiące. O jego planach wiedzieć mieli też rodzice i znajomi, którzy wskazywali na wspomnianą granicę z Mołdawią , mówiąc, że to "najłatwiejszy" kierunek. Jednocześnie mężczyzna obawiał się, że zostanie złapany i wysłany na wojnę. Wyznał to w rozmowie z CBC News w ośrodku dla uchodźców w Cahul w Mołdawii, gdzie trafił po ujęciu przez służby graniczne.

Ukraina. Młodzi mężczyźni uciekają przed wojną

W głównej mierze to mężczyźni, którzy planują dalszą podróż do UE. - Każdego dnia widzimy więcej i więcej mężczyzn (...). Większość to młodzi ludzie, którzy mają wielkie marzenia - opisał starszy porucznik Władimir Curudimow.

Wojna w Ukrainie. Debata nad nowelizacją ustawy o mobilizacji

Mimo to zdaje się jednak, że ukraińskie ministerstwo obrony prze do znowelizowania ustawy o mobilizacji, która pozwoli na wzmocnienie sił zbrojnych. - Dyskusja nad projektem ustawy w państwie demokratycznym to zupełnie normalny proces. Inna sprawa, że trwa wojna i nie mamy zbyt wiele czasu. Dlatego bardzo zależy nam na jak najszybszym przystąpieniu do działania, aby odbyło się głosowanie nad projektem ustawy - przekazał rzecznik resortu Illarion Pawliuk, cytowany przez agencję Unian.