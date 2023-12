Ukraina. Brak amunicji dotyka także Rosjan

Mówiąc natomiast o wojskach ukraińskich przekazał, że na froncie południowo-wschodnim przeszły one do defensywy na niektórych obszarach, ale próbują także atakować w innych kierunkach. - Na niektórych obszarach przeszliśmy do obrony, a na niektórych kontynuujemy działania ofensywne. Przygotowujemy także nasze rezerwy do dalszych działań na dużą skalę - wskazał dowódca.