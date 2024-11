Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow udzielił wywiadu indyjskiej agencji ANI. Był pytany o przedłużający się konflikt w Ukrainie . - Kiedy to wszystko się zaczęło, zaczęło się przeciwko reżimowi w Kijowie. A teraz trwa dalej jako wojna między Rosją i NATO . Dlatego trwało to sporo czasu i jeszcze sporo będzie trwać - ocenił Pieskow.

Putinowski polityk "nie sądzi", iż "można odpowiedzieć na pytanie, kiedy (wojna - red.) może się zakończyć". - Jedyne, co mogę powiedzieć, to że zakończy się to, gdy tylko osiągniemy nasze cele - uściślił.