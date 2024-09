Pierwsza dama Ukrainy gościła w youtubowym kanale "We are Ukraine", w którym podzieliła się szczegółami ze swojego życia prywatnego naznaczonego wojną. Ołena Zełenska przyznała, że do przerw w dostawie prądu przystosowuje się dokładnie w taki sam sposób, jak pozostali mieszkańcy Ukrainy.

- Przecież żyjemy w tym samym systemie elektroenergetycznym. Choć w tym roku jest mi trochę łatwiej dzięki agregatowi, który udało się nam naprawić. Co prawda jest głośny, ale ratuje nas w wielu sytuacjach - powiedziała Zełenska. Reklama

Wojna na Ukrainie. "Przypominaliśmy sobie, jak wyglądało życie przy świecach"

Żona prezydenta wróciła pamięcią do jesiennych ataków okupanta w 2022 roku na infrastrukturę krytyczną. Wtedy kobieta wraz z dziećmi spędzała długie wieczory przy świecach.

- Przypominaliśmy sobie, jak wyglądało życie przy świecach. Spędzaliśmy z dziećmi romantyczne wieczory, czasem nawet nam się to podobało. Jedliśmy kolację przy świecach, czytaliśmy książki, graliśmy w gry planszowe, a jeśli to było możliwe, wcześniej szliśmy spać. Wszyscy musieliśmy się przystosować do życia razem w tej samej rzeczywistości - dodała.

Ołena Zełenska wyznała, że podczas każdego alarmu przeciwlotniczego schodzi do schronu.

- Jestem przekonana o słuszności schodzenia do schronów. Ja to robię, za każdym razem w nocy. Zabieram tam dzieci, które wcześniej muszę obudzić. Zabieram psy, kota, i wszyscy schodzimy na dół. Jednocześnie jestem bardzo szczęśliwa, że mogę zejść do piwnicy w swoim domu i wyobrażam sobie, jak ludzie chodzą o tej porze do metra - powiedziała pierwsza dama.

Ołena Zełenska: Odpowiedzialność pomaga każdego ranka

Ołena Zełenska wyznała, że "czasami czuje, iż brakuje jej sił", jednak "odpowiedzialność pomaga każdego ranka wstać z łóżka". Reklama

- Naprawdę wierzę, że mogę przekazać emocje Ukraińców w inny sposób - nie jak politycy. I widzę, że czasami to działa. Zwłaszcza, gdy spotykasz się z decydentami i rozmawiasz z nimi w innym języku. Mówisz do nich językiem historii naszego społeczeństwa - powiedziała.

Najbliższa taka okazja nadarzy się już w czwartek - 12 września w Kijowie odbędzie się IV Szczyt Pierwszych Dam i Gentelmenów, którego tematem będzie bezpieczeństwo dzieci wielu wymiarach, także realiów wojennych.

- To bardzo głęboki temat. Ukraina jest niestety obecnie największym ekspertem w tym temacie. Nie możemy jednak zapominać, że konflikty zdarzają się także w innych krajach. Jest doświadczenie, pamięć o konfliktach i wojnach w innych krajach. Na przykład wciąż donosi się o wojnie na Bałkanach. Teraz spotykam dorosłych, którzy uważają się za dzieci wojny i wciąż przeżywają wojenną traumę. Konflikty w regionach Afryki, na Bliskim Wschodzie. Każdy ma inne doświadczenia - mówiła mediom pierwsza dama Ukrainy.

