"Baliśmy się. Jedyna myśl była taka, żeby uratować życie " - mówi jeden z więźniów. Większość z pojmanych ma około 20 lat, najmłodszy to 19-latek. Atak Ukrainy zaskoczył go na posterunku 500 metrów od granicy

Obwód kurski. Walki zawodowców z poborowymi

Rosyjscy wojskowi mówią też, że z ich perspektywy wejście do bitwy było głupotą. W obwodzie kurskim stacjonowali przede wszystkim poborowi , którzy musieli mierzyć się z zawodowym wojskiem Ukrainy.

"W zasadzie nikt się nie spodziewał, że wszyscy zostaniemy wzięci do niewoli, że będzie jakaś ofensywa, że będziemy musieli uciekać. Nikt o tym nie myślał" - podkreśla poborowy Gimaletdinow.

Ma 20 lat. Opowiada, że kiedy jego dowódca zdał sobie sprawę z ataku, kazał żołnierzom na piechotę uciekać do lasu. Niewiele to dało, kilka godzin później Ukraińcy ich okrążyli i wzięli do niewoli.