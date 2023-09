- W tym celu trzeba wykorzystać to, co się nie spodoba . Odessy już nie będzie. My ją odbudujemy. A jakie są wyjścia? Niestety, nie ma już innych opcji - stwierdził.

Ihor Markow: Lwów jest lepszy

W trakcie programu ukraiński polityk ochoczo podchodził do kwestii uderzenia nuklearnego. Zdaniem Markowa to "Lwów byłby lepszym" celem, ponieważ sojusznicy Ukrainy wykorzystują to miasto jako punkt do transportowania broni, która następnie trafia do ukraińskiego armii.