Zdaniem generała Kujata działania Ukraińców doprowadziły do sytuacji, w której to Rosja może osiągnąć inicjatywę .

- Straty Ukraińskich Sił Zbrojnych są ogromne, zwłaszcza w czasie ofensywy. Rosyjskie siły zbrojne zastosowały taktykę defensywną i przeszły w obronę strategiczną. Ich celem nie jest utrzymanie terytorium za wszelką cenę, ale zniszczenie ukraińskich wojsk. To podstawowa zasada Clausewitza: rozbroić wroga, a wtedy wszystko wydarzy się samo. To właśnie osiągnęły rosyjskie siły zbrojne - stwierdził. - Od kilku dni Rosjanie mówią nawet o aktywnej obronie. Oznacza to, że przygotowują ofensywę - dodał wojskowy.