Zdaniem Hetmana widać to przede wszystkim w kolejnych wypowiedziach dotyczących sytuacji frontowej.

- Od naszego kierownictwa wojskowego i politycznego wielokrotnie słyszeliśmy, że był to nalot. To oznacza wkroczenie jednostek wojskowych na terytorium, a następnie jego opuszczenie - stwierdził.

Weteran wojny rosyjsko-ukraińskiej przyznał, że najprawdopodobniej operacja w obwodzie kurskim powoli dobiega końca . Siły Zbrojne Ukrainy miały bowiem na celu rozproszyć jednostki rosyjskie i zmusić do relokacji. Zadanie zostało wykonane i teraz można będzie się ewakuować.

- Na tę operację składa się wiele elementów i można założyć, że wszystkie zakończyły się sukcesem. Nie jestem więc pewien, czy będziemy, jak to mówią "wciskać róg". Jeśli Rosjanie skoncentrują tam (w obwodzie kurskim - red.) dużą liczbę siły roboczej i sprzętu, prawdopodobnie wycofamy się na nasze terytoria - podkreślił.

Wojna na Ukrainie. Rosjanie kontratakują w obwodzie kurskim

O aktualnej sytuacji ukraińskich wojsk w obwodzie kurskim wypowiadał się także ekspert amerykańskiego think thanku Instytut Badań nad Wojną Sospil George Barros. Według analityka Rosjanie podjęli pierwsze próby zmasowanych działań szturmowych, jednak nie są to siły, które mogłyby doprowadzić do szybkiego sukcesu.