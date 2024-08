Rosyjscy żołnierze w pułapce. "Minus jeszcze jeden most"

Ukraina niszczy mosty. Rosjanie w pułapce

Według niego "siły ukraińskie stworzyły przyczółek w obwodzie kurskim i stale go rozbudowują". Chociaż Rosja nie ściągnęli posiłki, to nie są w stanie zatrzymać Ukraińców .

Ekspert: Całkowite nieprzygotowanie Moskwy

- To pokazało całkowite nieprzygotowanie Moskwy . Do tego dochodzi konflikt w ramach struktur władzy państwa - podkreślił ekspert.

"Minus jeszcze jeden most"

"Kierunek Kursk. Minus jeszcze jeden most! Ukraińskie Siły Powietrzne nadal pozbawiają wroga możliwości logistycznych dzięki precyzyjnym nalotom, co znacząco wpływa na przebieg działań wojennych" - podał w komunikacie.

Atak Ukrainy w obwodzie kurskim

"The Wall Street Journal" pisze, że Rosja może być zmuszona do wycofania większej liczby wojsk z Ukrainy, jeśli chce zwrócić pod swoją kontrolę terytorium obwodu kurskiego. Grupa zdolna do tego liczyłaby prawdopodobnie ponad 20 tys. odpowiednio wyszkolonego personelu wojskowego. Dotychczas Rosja wycofała z Ukrainy kilka brygad liczących łącznie do 5 tys. żołnierzy.