Wojna w Ukrainie. Rosjanie atakują Pokrowsk. "Jest nam bardzo ciężko"

Wojna w Ukrainie. Rosjanie zajęli Wuhłedar. Podobny los czeka Pokrowsk?

- W kierunku Pokrowska, które jest centrum ataków, Federacja Rosyjska w ciągu ostatniego tygodnia przesunęła się o około jeden do dwóch kilometrów, a odległość od przedmieść, o ile nam wiadomo, wynosi około pięciu do siedmiu kilometrów - mówił Kesselmann. Jeśli sytuacja na tym odcinku frontu się nie zmieni, Ukraińcy będą musieli się wycofać.

Jednak czy zajęcie Wuhłedaru umożliwi Moskwie całkowite przedarcie się do Pokrowska i zagarnięcie miasta, a tym samym wyparcie ukraińskich żołnierzy? Zdaniem Associated Press, jest to część planu Rosji, ale w ocenie Iwana Tymoczko, przewodniczącego Rady Rezerwistów Sił Lądowych Ukrainy, wróg nie będzie w stanie zbliżyć się i wejść do Pokrowska, "chyba że uda mu się wyprzeć nasze wojska z Kurachowa".