Atak Rosjan na stolicę Ukrainy. Wczesnym rankiem w sobotę w Kijowie doszło do co najmniej dwóch silnych eksplozji. Obecnie brak informacji o zniszczeniach, rannych czy ofiarach. Burmistrz miasta Witalij Kliczko przekazał, że słyszane wybuchy to efekt pracy obrony przeciwlotniczej. Prawdopodobne, że Rosjanie zaskoczyli obronę Kijowa, ponieważ syreny alarmowe miały zawyć zaledwie na kilka minut przed atakiem, a według niektórych mediów dopiero po eksplozjach.