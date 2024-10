Wojska rosyjskie wkroczyły do miasta Sełydowe w obwodzie donieckim - twierdzi analityk "Bilda" Julian Ropke. Ekspert zauważa, że zaciekłe walki w regionie toczyły się od kilku tygodni, lecz do tej pory Ukrainie udawało się skutecznie odpierać ataki. W sieci pojawiło się nagranie, które ma jakoby wskazywać, że Rosjanie dotarli do miasta. Niewykluczone, że jest to propagandowe posunięcie ze strony Moskwy.